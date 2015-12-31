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فيديو| الكنيسي: نقابة الإعلاميين من ثمار ثورتي يناير ويوليو

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فيديو| الكنيسي: نقابة الإعلاميين من ثمار ثورتي يناير ويوليو فيديو| الكنيسي: نقابة الإعلاميين من ثمار ثورتي يناير ويوليو

 

حمدي الكنيسي

أعرب الإعلامي حمدي الكنيسي، وكيل مؤسسي نقابة الإعلاميين ــ تحت التأسيس ــ عن سعادته بقرار بالموافقة على قانون نقابة الإعلاميين، بعد عشرات السنين من ناضله لأجلها.

وقال “الكنيسى” فى مداخلة هاتفية ببرنامج “كلام جرايد” المذاع عبر فضائية “العاصمة”،: “ناضلت وعملت من أجل هذا الحلم منذ عشرات السنين، واعتبره من ثمار ثورتى يناير ويوليو”.

وأوضح أنه لم يعد موقف الدولة والنظام الحاكم ضد نقابة للإعلامين، مشيراً إلى أنه تم عرض مشروع قانون نقابة الإعلاميين منذ عام تقريبا ولكن على أى حال أن يتم انجاز الأمر متأخراً أفضل من أن لا يتم على الإطلاق”.

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