دبي: إصابة 16 شخصًا جراء حريق فندق «العنوان»

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، 16 شخصا أغلبها إصابات طفيفة، جراء الحريق الذي اندلع في فندق قريب من برج خليفة في دبي ، قبيل احتفالات رأس السنة.

ونشر المكتب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مساء اليوم الخميس تغريدة قال فيها : “تسجيل 14 إصابة بسيطة وتسجيل حالة متوسطة وإصابة بجلطة قلبية، جراء التدافع والدخان المنتشر جراء الحريق، مع التأكيد على أنه ليس من بين المصابين أي أطفال”، وذلك حسبما أفادت قناة “سكاي نيوز” .

وكان المكتب الإعلامي قال في وقت سابق إنه تمت السيطرة على 90 % من الحريق في فندق “العنوان داون تاون”، على أن يتم السيطرة على الحريق بالكامل خلال نصف ساعة.

أ ش أ