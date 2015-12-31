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قرارات جمهورية بتخصيص أراضٍ لعدة أغراض مختلفة

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قرارات جمهورية بتخصيص أراضٍ لعدة أغراض مختلفة قرارات جمهورية بتخصيص أراضٍ لعدة أغراض مختلفة

 

الرئيس

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 522 لسنة 2015 بإعادة تخصيص 700 متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة (ملكية خاصة) ، الكائنة بناحية “الرديسية” مركز أدفو محافظة أسوان ، لاستخدامها في إقامة مبنى سكني للعاملين بالشركة المصرية للثروات المعدنية .

أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 523 لسنة 2015 بإعادة تخصيص 89ر3303 فدان من الأراضي المملوكة للدولة (ملكية خاصة) بكوم حمادة في محافظة البحيرة لاستخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع.

وأصدر الرئيس السيسي القرار رقم 524 لسنة 2015 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 5ر7 فدان من الأراضي المملوكة للدولة (ملكية خاصة) لصالح محافظة سوهاج لاستخدامها في إقامة عمارات سكنية للفئات الأولى بالرعاية ومدرستين ومركز شباب.

أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 526 لسنة 2015 بالموافقة على إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة (ملكية خاصة) بمحافظة سوهاج لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في بعض الأنشطة.

وأصدر الرئيس السيسي القرار رقم 527 لسنة 2015 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 337ر2948 فدان من الأراضي المملوكة للدولة (ملكية خاصة) لاستخدامها كامتداد لمطار رأس سدر.

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