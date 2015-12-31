العدل الأمريكية: احتجاز شخص يشتبه في تأييده لداعش وتورطه بهجوم في نيويورك

قالت وزارة العدل الأمريكية يوم الخميس إن رجلًا يبلغ من العمر 25 عاما خطط لمهاجمة مطعم في روتشستر بمدينة نيويورك ليلة العام الجديد اعتقل ووجهت له اتهامات بمحاولة توفير دعم لتنظيم داعش.

وبحسب رويترز قالت الوزارة في بيان إنه بناء على مزاعم بأن إيمانويل لوتشمان تلقى توجيهات من عضو بتنظيم الدولة الإسلامية بالخارج فقد “خطط لشن هجوم مسلح على مدنيين في مطعم وحانة بمنطقة روتشستر بنيويورك”.

ومثل لوتشمان أمام محكمة في نيويورك يوم الخميس ووصفته المحكمة بأنه “معتنق للإسلام له سجل إجرامي يعود إلى عام 2006 تقريبًا إلى جانب اعتقالات سابقة تتصل بحالته العقلية.”

وقالت المحكمة إن لوتشمان عبر عن دعمه لداعش خلال محادثات هاتفية مع مخبر يعمل لحساب أجهزة الأمن في نوفمبر وديسمبر. وأضافت أنه كان على اتصال هذا الشهر بشخص عرف نفسه بأنه عضو بالتنظيم المتشدد في سوريا.

وجاء في الشكوى المقدمة ضد لوتشمان أنه توجه يوم الثلاثاء إلى متجر وولمارت في روتشستر مع مخبر آخر واشترى قناعين أسودين وحزامين وسكينين ومنجل وشريط لاصق وقفازات مطاطية للهجوم المخطط له.

وأضافت الشكوى أنه لم يكن يحمل أموالا وأن المخبر السري دفع نحو 40 دولارًا لشراء المواد.