البهي: لائحة البنك المركزي الجديدة تهدف للحد من استيراد السلع غير الضرورية

قال محمد البهي، عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن اللائحة الجديدة تهدف للحد من السلع غير الضرورية في الفترة الحالية حتى تتعافى الدولة من الأزمات المتلاحقة التي ألمت بها خلال السنوات الماضية.

وأوضح «البهي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج “السوق”، المذاع على قناة “الغد العربي” الإخبارية، مع الإعلامى أحمد بشتو، اليوم الخميس، إن اللائحة الجديدة الذي يستعد البنك المركزي المصري لإصدارها للبنوك لتوضيح ضوابط الاستيراد، هي إجراءات تنظيمية وليست مانعة للاستيراد.

وأشار إلى أن اللائحة التي ستتم اعتبارًا من أول يناير، ستضع ضوابط للتعامل في الاستيراد من خلال البنوك وليس الأفراد لضبط، عملية الاستيراد والمحافظة على حصيلة الدولة من الرسوم والضرائب نتيجة التلاعب في قيم الفواتير.