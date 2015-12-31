أحمد موسى: «على مسئوليتي» يتحول لـ«استوديو متنقل» في 2016

كتبت: إنجي لطفي

وجه الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» رسالة للمشاهدين قائلًا فيها: ‘‘ أشكركم، أنتم سبب نجاح البرنامج لثقتكم في شخصي، و في سياسة البرنامج وفي شبكة قنوات صدى البلد، كما وجه الشكر لفريق العمل’’ وأكد أن فى 2016، سيكون البرنامج مختلف، حيث سينتقل «استديو على مسئوليتي» إلى جميع محافظات مصر لينقل صوت المصريين من أرض كل محافظة، و يرصد مشاكلهم و يبحث حلولها مباشرة مع المسئولين، و يرصد التنمية بكاميرا البرنامج من أرض الواقع.

و أكد موسي إن الفضل يعود لأطراف عديدة أبرزهم المشاهدين، في حصد برنامجه “على مسئوليتي” المركز الأول في التقرير الصادر عن شركة «أبسوس» العالمية، عن أفضل برامج التوك شو خلال عام 2015.

وأضاف «موسى»،‘‘ أشكر محمد أبو العنين، مالك شبكة قنوات صدى البلد، لدوره الكبير في دعم فريق برنامج «على مسئوليتي» ، والثقة الكبيرة التي وضعها في، ولم يتدخل يوما في محتوى البرنامج، بل وفر كافة التسهيلات منذ انضامي لأسرة شبكة قنوات صدى البلد، وكذلك إلهام أبو الفتح العضو المنتدب لشبكة قنوات صدى البلد ، لثقتها الكبيرة في الرجل الذي يخرج كل ليلة على المشاهدين على الهواء ، و لم تتدخل أيضا فى عملي، و كذلك مدير القناة عمرو الخياط، وهذا ما ساهم بشكل أساسي في نجاح البرنامج’’.