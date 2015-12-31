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أنواع الصلع وطرق علاجها.. بعيدًا عن إعلانات الكريمات السحرية

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أنواع الصلع وطرق علاجها.. بعيدًا عن إعلانات الكريمات السحرية أنواع الصلع وطرق علاجها.. بعيدًا عن إعلانات الكريمات السحرية
الصلع من المشكلات الكبيرة التى يعانى منها الرجال قبل النساء، ولها أسباب كثيرة ومختلفة ولم يترك العلماء طريقًا إلا وقاموا باختراقه حتى يقدموا الحل المناسب لمن يعانون من هذه المشكلة.

أسباب الصلع عند الرجال والنساء


>ويوضح الدكتور "وائل حسانين"، أستاذ جراحة التجميل بكلية الطب جامعة بنى سويف، أسباب الصلع، ويقول: "هناك 3 أنواع من الصلع أولها "الوراثى" وهو يصيب الرجال والنساء على حد سواء ولكنه يظهر أكثر عند الرجال، ويبدأ من فترة أواخر العشرينات وبداية الثلاثينيات ويكون صلعًا كاملاً فى كل الرأس ويصعب علاج الكثير من الحالات المصابة به، أما النوع الثانى فيكون بسبب "زيادة هرمونات الذكورة" ويبدأ من عمر 40 ويصاب به الرجل ويأخذ شكل معين ويمكن علاجه بمضادات للهرمون والحقن داخل الفروة والعلاج الجراحى بزرع الشعر، والنوع الثالث "نتيجة حرق أو فطريات" وهو عرض لا يحدث للجميع وبعد علاجه تمامًا يمكن إنبات الشعر مرة أخرى ومن لم يظهر فيه الشعر يعالج بالحقن وزرع الشعر.

كذب الكريمات السحرية فى علاج الصلع


>ويضيف: "الإعلانات التى تدعو لاستخدام كريمات سحرية تنبت الشعر مرة أخرى ويتهافت عليها الجميع هى أخطر المواد التى يستخدمها مصاب الصلع فى علاج مشكلته، فجميعها لا تقوم بالدور المطلوب فى إنبات الشعر وقد تزيد من المشكلة فى بعض الأحيان.

الصلع عند النساء


>الشعر وقوته أو ضعفه هى مرآة الفرد ليعرف حالته الصحية، وعند النساء الشعر والأظافر أكبر مقياس لصحتها، وحل مشكلة التساقط فى بدايتها لا يعرضها للصلع، وغالبًا تنحصر أسباب تساقط الشعر لديهن فى الحالة النفسية السيئة، أو الضعف العام فى الجسم، أو السمنة مفرطة، أو عمل دايت قاس، بالإضافة إلى مستحضرات التجميل والشامبو المضاد للقشرة.

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