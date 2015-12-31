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لو عاوز تخس بسرعة.. شيل حديد وقلل الوجبات السريعة اللى بتاكلها للنصف

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لو عاوز تخس بسرعة.. شيل حديد وقلل الوجبات السريعة اللى بتاكلها للنصف لو عاوز تخس بسرعة.. شيل حديد وقلل الوجبات السريعة اللى بتاكلها للنصف
كشف تقرير طبى نشر بموقع "فوكس نيوز" الأمريكى عن مجموعة النصائح المهمة للأشخاص الذين يرغبون فى التخلص سريعًا من كابوس السمنة وفرط الوزن دون بذل مجهود كبير، وتشمل هذه النصائح ما يلى:

1.رفع الأثقال والأوزان من أهم الوسائل التى تساهم فى التخلص من الوزن الزائد بشكل سريع، حسب دراسة حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة هارفارد الأمريكية.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين إلى أن هذه التمارين تساهم فى تقوية العضلات وحرق الزائدة، بالإضافة إلى تسريع معدلات الأيض "الميتابوليزم" بالجسم، وهو ما يجعل الإنسان يتخلص من الوزن الزائد دون مجهود إضافى.

2.حسب دراسة لجامعة كاليفورنيا، فالحصول على القدر الكافى من النوم بما لا يقل عن 7 إلى 9 ساعات يساهم فى التخلص من الوزن الزائد، ويمنع اكتساب سعرات حرارية إضافية.

3.إذا كنت من مدمنى الوجبات السريعة فى المطاعم خارج منزلك، فينصحك التقرير بتقليل عدد المرات التى تتناول فيها هذه الأطعمة الجاهزة إلى النصف، وهو عدد كافٍ جدًا لمكافحة السمنة وفرط الوزن، حيث سيساهم ذلك فى تخلصك من وزنك الزائد وتقليل عدد هائل من السعرات الحرارية التى كنت تتناولها.

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مصر 365

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