أطعمة ومشروبات تضر البروستاتا أهمها الخمور والأكل المحمر

أسباب الإصابة بالبروستاتا

أطعمة ومشروبات تضر بالبروستاتا

أمراض وأورام البروستاتا تنتشر بين الرجال بنسب كبيرة، دون النظر للفئة العمرية أو الحالة الصحية، ولا شك أن الكثير من العادات غير الصحية ترفع من نسب الإصابة بها.>وأوضح الدكتور أيمن محمد أخصائى التناسلية أن البروستاتا غدة بجسم الرجل تعانى من الاحتقان أو الالتهاب أو التضخم أو الأورام للكثير من المسببات المرضية، منها الإفراط فى ممارسة الجماع أو العادة السرية والإثارة المستمرة وهى مشكلة تقابل الكثير من الشباب الذين يشاهدون الأفلام الإباحية، أو تباعد الفترات بين الجماع بين الزوجين لأسباب مختلفة كالحمل والخلافات والسفر، أو الإفراط فى الممارسة على الجانب الآخر، وغيرها من الأسباب الكثير.>وتابع أخصائى التناسلية حديثه موضحًا أن الكثير من عادات التغذية الخاطئة تصبح سببًا على المدى البعيد فى الإصابة بأمراض البروستاتا وأورامها، أو على الجانب الآخر تضر بحالة المريض بها بالفعل، ومن أهم هذه العادات، شرب الخمور والكحوليات، فهى من أسوأ العادات غير الصحية، فاحتوائها على الكحول يساعد على إدرار البول بشكل غير سليم ما يرهق غدة البروستاتا ويسبب زيادة الأعراض المرضية لمرضاها.

وتابع الدكتور أيمن حديثه موضحًا أن الطعام المحمر فى الزيت خطير وضار حسبما أثبتت بعض الأبحاث والدراسات، فكل ما هو غنى بالدهون يساعد على زيادة الوزن وترسب الدهون، والقلى فى الزيوت طريقة طهى غير صحية تسبب ترسب الدهون فى الدم وترفع من الكولسترول الضار وبالتالى تضر بغدة البروستاتا وبالمريض بالاحتقان والالتهاب والأورام.