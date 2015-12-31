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جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينيًا بالرصاص ويتهمه بصدم جنودًا بسيارته

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جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينيًا بالرصاص ويتهمه بصدم جنودًا بسيارته جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينيًا بالرصاص ويتهمه بصدم جنودًا بسيارته

الجيش الإسرائيلي

قال الجيش الإسرائيلي إن جنوده قتلوا فلسطينيا بالرصاص عندما صدمهم بسيارته في الضفة الغربية المحتلة يوم الخميس فيما تقترب موجة العنف من شهرها الرابع.

وبحسب رويترز قتل 21 إسرائيليا ومواطن أمريكي في هجمات فلسطينية بالطعن والدهس وإطلاق النار الأمر الذي أثار مخاوف من تصعيد أوسع بعد مرور 10 سنوات على احتواء الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

ومنذ بداية أكتوبر قتل جنود إسرائيليون أو مدنيون مسلحون ما لا يقل عن 132 فلسطينيا بينهم 82 شخصًا تقول السلطات إنهم مهاجمون. أما الباقون فقتل معظمهم في اشتباكات مع قوات الأمن.

وقال الجيش الإٍسرائيلي إن الفلسطيني الذي لقي مصرعه يوم الخميس صدم بسيارته مجموعة من الجنود فأصاب أحدهم على طريق بقرية هوارة قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وقال الجيش في بيان “أطلق الجنود النار على المهاجم في موقع الحدث مما أدى إلى مقتله.”

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