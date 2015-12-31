قرار رئاسى بتخصيص مساحات من الأراضى المملوكة للدولة

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نشرت الجريدة الرسمية، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص بعض المساحات من الأراضى المملوكة للدولة.>- قرار رقم 522 لسنة 2015 بإعادة تخصيص مساحة 700م من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة الكائنة بناحية الرديسية – مركز إدفو – محافظة أسوان لاستخدامها فى إقامة مبنى سكنى للعاملين بالشركة المصرية للثروات المعدنية.>- قرار رقم 523 لسنة 2015 بإعادة تخصيص مساحة 33.3089 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدمها فى نشاط الاستصلاح والاستزراع.>- قرار رقم 524 لسنة 2015 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 7.5 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة سوهاج لاستخدامها فى إقامة عمارات سكنية للفئات الأولى بالرعاية ومدرستين ومركز شباب.>- قرار رقم 526 لسنة 2015 بالموافقة على إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لاستخدامها فى بعض الأنشطة.>- قرار رقم 527 لسنة 2015 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 2948.337 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها كامتداد لمطار رأس سدر.

- قرار رئاسى بإنشاء أمانة عامة لمجلس الدفاع الوطنى

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