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«الأمير» يطلق اسم «ممدوح الليثي» على «استوديو 10» في الذكرى الثانية لرحيله

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«الأمير» يطلق اسم «ممدوح الليثي» على «استوديو 10» في الذكرى الثانية لرحيله «الأمير» يطلق اسم «ممدوح الليثي» على «استوديو 10» في الذكرى الثانية لرحيله

ممدوح الليثي – أرشيفية

كتبت: إنجي لطفي

قرر عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة و التليفزيون، اطلاق اسم «ممدوح الليثي» على «استوديو 10»، الذي شهد تصوير أكبر الأعمال الدرامية التي أنتجها الراحل، و كلف رئيس قطاع الهندسة الإذاعية بتنفيذ لوحة نحاسية باسم «استديو ممدوح الليثى» لتعليقها فى مدخل «استوديو10»، هذا  وتقوم القطاعات البرامجية بالاتحاد بالاحتفال بذكراه الثانية التي تحل فى الأول من يناير بجميع المحطات والقنوات .

وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى الثانية لرحيل السيناريست الكبير و رئيس قطاع الإنتاج الأسبق ممدوح الليثي، الذي أثرى الشاشة العربية والمصرية بأعظم الأعمال الدرامية الخالدة.

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