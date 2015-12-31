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الإعلامية أسماء مصطفى تنضم لـ«النهار»

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الإعلامية أسماء مصطفى تنضم لـ«النهار» الإعلامية أسماء مصطفى تنضم لـ«النهار»

 

الإعلامية أسماء مصطفى – أرشيفية

انضمت الإعلامية أسماء مصطفى إلى قناة النهار، لتقديم أحد البرامج التي ستبدأ القناة إذاعتها مع بداية عام 2016.

وأثنت «مصطفى» عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” على إدارة قناة النهار، قائلة: “قبل ما عام 2016 يهل علينا بإذن الله بالخير والحب والسلام أحب أقول لكل أصحابي إني مع أول العام بإذن الله هنتقابل مع بعض تاني على تليفزيون النهار التي يسعدنا ويشرفنا الانضمام لها، وبتمنى يا رب تكون سنه سعيدة بإذن الله وبشكر إدارتها على ثقتها في واختياري”.

وأضافت: “كمان بقدم الشكر وبعيد على جميع القائمين على قناة TeN على ثقتهم وبقول لهم اتشرفت بالعمل معاكم وبتمنى التوفيق والسعادة للجميع وأشوفكم على خير يا رب في العام الجديد”.

وأكدت «مصطفى»، أن تفاصيل برنامجها القادم على شاشة النهار”مفاجأة”، مؤكدة أنه سيكون مختلفًا عما قدمته من قبل.

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