تعزيز الخدمات الأمنية فى محيط الكنائس خلال احتفالات رأس السنة بالقليوبية

عززت أجهزة الأمن بالقليوبيه، مساء اليوم، من إجراءاتها فى محيط الكنائس والنوادى، تزامناً مع احتفالات المواطنين بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

ودفعت أجهزة الأمن بفرق للانتشار السريع فى المحاور والميادين الهامة للتدخل فور وقوع أي طارئ، فيما انتشرت فرق من خبراء المفرقعات في محيط الكنائس لفحص الأجسام المشتبه بها والكشف على السيارات المتوقفة.

وتفقد اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، الخدمات الامنية والأكمنة للاطمئنان على خطة التامين واستعد رجال قسم أول شبرا الخيمة، لاستقبال أعياد الميلاد، واتخاذ كافة الإجراءات التأمينية اللازمة، للحفاظ على الأمن ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، وتحقيق الانضباط أثناء تلك الاحتفالات.

وأكد العقيد وائل صديق مأمور قسم أول شبرا الخيمة تنفيذ خطة المديرية لتأمين جميع الكنائس، وقال "صديق" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن هناك تواجدا أمنيا مكثفا حول مطرانية شبرا الخيمة وجميع الكنائس لتأمينها خلال احتفالات أعياد الميلاد.

واضاف المأمور: بناء على تعليمات اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تم رفع درجة الاستعدادات إلى القصوى لتأمين المنشآت الحيوية والحكومية والكنائس ودور العبادة خلال الاحتفال بعيد رأس السنة، وأعياد الميلاد لحماية المسيحيين وتأمينهم في أعيادهم مشيرا إلى أن كنائس شبرا الخيمة شهدت حملات تأمينية مشددة من جانب قوات الأمن مع تشكيل مجموعات من الأكمنة والدوريات الثابتة والمتحركة لتأمين مطرانيه شبرا الخيمة والكنائس في القرى والمدن منعا لأى أحداث تعكر صفو الاحتفالات.

كما أضاف العقيد وائل صديق أن مديرية الأمن أعلنت حالة الاستنفار الأمني بين ضباط وجنود وأفراد الشرطة التابعين لها لتأمين الكنائس خشية وقوع أى حوادث أو مصادمات خلال قداس رأس السنة

>والمقرر إقامته في كنيستي بنها وشبرا الخيمة مشيرا إلى فرض إجراءات مشددة حول الكنائس والأديرة لتأمين القداس وتقرر منع وقوف أي سيارات حولها وغلق الشوارع المؤدية إلى مطرانية شبرا وكنائس المدينة أمام حركة المرور.