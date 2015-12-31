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طالبة ثانوى تتهم 3 أشخاص بهتك عرضها تحت تهديد السلاح بالوادى الجديد

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طالبة ثانوى تتهم 3 أشخاص بهتك عرضها تحت تهديد السلاح بالوادى الجديد طالبة ثانوى تتهم 3 أشخاص بهتك عرضها تحت تهديد السلاح بالوادى الجديد
اتهمت طالبة بالصف الثالث الثانوى بالوادى الجديد 3 أشخاص باختطافها فى سيارة تاكسى بمدينة الخارجة وهتك عرضها تحت تهديد السلاح وتم تحرير المحضر رقم 6569 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2015م، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق .

تلقى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادى الجديد إخطارا من مباحث قسم شرطة الخارجة يفيد بقيام الطالبة "نسمة .م" 17 سنة طالبة بالصف الثالث الثانوى ومقيمة بالخارجة بتحرير محضر ضد سائق تاكسى واثنين آخرين قاموا باختطافها إلى أحد المناطق الزراعية وقاموا بالتعدى عليها وهتك عرضها تحت تهديد السلاح وهم "وليد .أ" 22 سنة و"محمد .ع" 24 سنة و"أحمد .م" 24 سنة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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مصر 365