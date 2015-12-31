لأول مرة إتهام Bill Cosby رسمياً بالإعتداء فيُغرّم بمليون دولار

إعتقل الممثل الكوميدي Bill Cosby يوم الأربعاء الفائت أثناء ممارسته حياته ومهنته، ووجهت إليه تهمة جريمة جنسية منذ عشر سنوات بعد وابل من الاتهامات من عشرات النساء جعلت من صورة الطبيب التلفزيوني الشهير بحكمته والأب المحترم في مسلسل Cosby Show ، موضع سخرية لدى الناس بعدما أوضح نائب المدعي العام أن معلومات جديدة نقلت إلى القضاء في تموز/ يوليو 2015 سمحت بتوجيه التهمة إلى الممثل.



فبعد اتهامه بإغتصاب موظفة سابقة في جامعة تمبل بولاية بنسلفانيا عام 2004 وجه القضاء الأميركي تهمة الاعتداء الجنسي إلى الممثل، بإعطاء ضحيته حبوبا مخدرة قبل الاعتداء عليها جنسيا عام 2004، وهكذا يكون القضاء قد وجّه رسمياً وللمرة الأولى تهمة إلى الممثل الأميركي الذي تتهمه نحو 50 امرأة بقضايا اعتداء جنسي واغتصاب، وفقا للنيابة العامة في منطقة مونتغمري بولاية بنسلفانيا شرق الولايات المتحدة.



سار الممثل الكوميدي البالغ من العمر 78 عاماً ببطء الى المحكمة مرتكزاً على عصا ترافقه محاميته للردّ على الإتهامات المذكورة أعلاه، فكان جوابه: "لا تعليق"، فأطلق سراحه بكفالة مليون دولار .

وفي بيان قالت فيه محامية المتهم Monique Pressley :



"نعتزم حشد دفاع فعال ضدّ هذه التهمة غير المبررة، ونتوقع أن السيد Cosby سيتم تبرئته من قبل محكمة لأن القانون لا يخطئ"،



وفي وقت سابق من الشهر الحالي رفع Bill Cosby، الفائز الأول بجائزة “آيمي أووردز” العالمية، عن مسلسله التلفزيوني الشهير، رفع دعوى قضائية ضد 7 من النساء متهما إياههن بتشويه سمعته.

وبعد خروجه من لمحكمة غمر Cosby محاميته مودعاً اياها قبل صعوده الى طائرته الخاصة متوجها الى بنسلفانيا حيث التقى بأصدقائه في إحدى المقاهي من دون عصا والإبتسامة بادية على وجهه.

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