ديانا حداد وعاصي الحلاني يجسدان "روميو وجولييت"

بمناسبة العام الميلادي الجديد 2016، أثمر اتحاد الشاعر الغنائي السعودي أحمد علوي مع الملحن السعودي طلال أغنية جديدة حملت اسم "روميو وجولييت" يؤديها الفنانان عاصي الحلاني وديانا حداد لأول مرة سوياً، وقد تم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب في تركيا تحت إدارة المخرج العراقي علاء الأنصاري، وكُتبت كلماتها باللهجة الخليجية البيضاء، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الرياض".

ومن الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يغني فيها كل من الفنانين بشكل ثنائي، فقد سبق لعاصي أن غنى مع كارول صقر وجريس ديب، كما غنت ديانا حداد مع الشاب خالد وعيضة المنهالي.