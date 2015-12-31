أخبار عاجلة

بالصور .. أهالي القناطر الخيرية ينظمون مؤتمرًا لمواجهة غلاء المهور -
رؤى - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع الشيخ أسامة الأزهرى | حلقة ( الحياة والإحياء ) -
رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
مرصد الإفتاء يدين حادث الدهس بالعاصمة السويدية ستوكهولم -
رئيس الوزراء الفرنسي يوقع اتفاقيات تعاون في مكافحة الإرهاب مع تونس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ديانا حداد وعاصي الحلاني يجسدان "روميو وجولييت"

Google+ Print

الخميس 31-12-2015 15:47

بمناسبة العام الميلادي الجديد 2016، أثمر اتحاد الشاعر الغنائي السعودي أحمد علوي مع الملحن السعودي طلال أغنية جديدة حملت اسم "روميو وجولييت" يؤديها الفنانان عاصي الحلاني وديانا حداد لأول مرة سوياً، وقد تم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب في تركيا تحت إدارة المخرج العراقي علاء الأنصاري، وكُتبت كلماتها باللهجة الخليجية البيضاء، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الرياض".

ومن الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يغني فيها كل من الفنانين بشكل ثنائي، فقد سبق لعاصي أن غنى مع كارول صقر وجريس ديب، كما غنت ديانا حداد مع الشاب خالد وعيضة المنهالي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي