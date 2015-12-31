المكتب الإعلامى بدبى: احتفالات رأس السنة ستجرى كما خطط لها رغم الحريق

قالت منى المرى، مديرة المكتب الإعلامى فى دبى، إن احتفالات رأس السنة مازالت قائمة وفق البرنامج الذى حدد لها سلفاً، مشيرا إلى أن الحريق الذى وقع بفندق العنوان وسط دبى، اليوم، الخميس، لن يؤثر فى شيئ، وتابعت: "لدينا أكثر من مكان للاحتفال".

وأضافت "المرى" خلال اتصال هاتفى بفضائية "العربية"، أنه لا توجد أية إصابات فى الحريق حتى الآن، وهو ما يتضارب ما تصريحات مدير شرطة دبى، الذى أكد وجود 14 إصابة بسيطة.

وأشارت "المرى" إلى أن المكتب باشر بنقل الحقائق أولا بأول بكل شفافية ووضوح حتى لا يتم تضخيم الأمر عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

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