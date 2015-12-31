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العربية: وفاة أول شخص بسكتة قلبية فى حريق فندق "العنوان" بدبى

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العربية: وفاة أول شخص بسكتة قلبية فى حريق فندق "العنوان" بدبى العربية: وفاة أول شخص بسكتة قلبية فى حريق فندق "العنوان" بدبى
أفاد مراسل فضائية العربية، بوقوع حالة وفاة واحدة جراء حريق فندق "العنوان" وسط دبى بسبب الاختناق والدخان الكثيف، لافتاً إلى أن سبب الوفاة ناتجة عن سكتة قلبية .

وأضاف المراسل أنه علم من غرفة العمليات التى شكلت لمباشرة الحادث، أن هناك 14 إصابة وقعت أيضاً بين متوسطة وخفيفة، لافتاً إلى عدم وجود أطفال بين الاصابات.


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