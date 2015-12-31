طيران التحالف الدولى يقصف موقعا لـ "داعش" بالموصل شمال غربى العراق

>قصف طيران التحالف الدولى ، اليوم الخميس ، موقعا لتنظيم (داعش) الإرهابى بالموصل مركز محافظة نينوى شمال غربى العراق ؛ مما أسفر عن مقتل عدد كبير من الإرهابيين.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة العراقية أن من بين القتلى قيادات بالتنظيم، مشيرة إلى أنه تم استهداف مقر لتجمعات مسلحى داعش فى منشأة "الكندي" بالموصل .

وأشارت إلى أن مديرية الاستخبارات العسكرية، واستنادا الى معلومات دقيقة بالتنسيق مع طيران التحالف الدولى ، دمرت مقر تجمع عناصر داعش فى منشأة "الكندي"، وتدمير سيارات وأسلحة للتنظيم.