آلاف الفلسطينيين يشاركون فى ايقاد شعلة انطلاقة "فتح" بغزة

>شارك الاف الفلسطينيين من أنصار وكوادر وقيادات حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح" فى قطاع غزة مساء اليوم الخميس فى ايقاد شعلة الانطلاقة الـ51 للحركة فى ساحة "الجندى المجهول" وسط مدينة غزة .

وأوقد الشعلة الدكتور زكريا الأغا عضو التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح بمشاركة الهيئة القيادية العليا للحركة فى قطاع غزة وقيادات من القوى الوطنية والإسلامية .

ورفع المشاركون فى إيقاد الشعلة أعلام فلسطين ورايات حركة فتح وصور الرئيس الراحل ياسر عرفات والرئيس محمود عباس "أبو مازن" إلى جانب صور الشهداء والأسرى .. مرددين الشعارات الثورية التى تشيد بحركة فتح وتاريخها النضالى ضد الاحتلال.

وقال الأغا فى كلمة أمام الجماهير المحتشدة ، إن حركة فتح ما زالت متمسكة بالمبادىء والأهداف الأساسية التى انطلقت من أجلها وأنها ثابتة فى خندق المواجهة الأول على أرض فلسطين وفى ميادين القانون والدبلوماسية والمحافل الدولية .

وأضاف أن بداية العام الجديد 2016 ستشهد خطوات حازمة أولها تحديد العلاقة مع إسرائيل ووقف التنسيق الأمني، مؤكدا أن حركة فتح ستبقى رأس الحربة ضد الاستيطان الإسرائيلى وعمليات تهويد القدس وتغيير معالمها.

وشدد على تمسك حركته بالشراكة والوحدة الوطنية ، داعيا إلى العمل على انجاز المصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية ، بدوره .. حيا الدكتور فايز أبو عطية الناطق باسم حركة فتح الجماهير المشاركة فى ايقاد شعلة الانطلاقة ، مؤكدا أن رسالة الحركة اليوم إنها ستستمر فى ريادة وقيادة المشروع الوطنى الفلسطينى .

وقال أبو عيطة ، إن هذا الالتفاف حول الحركة تأكيد على اصرار الشعب الفلسطينى على مواصلة النضال والمقامة حتى دحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .

وأشار إلى أن ذكرى الانطلاقة تأتى تزامنا مع "الهبة الجماهيرية" ضد الاحتلال فى القدس والضفة الغربية وأن الحركة ستستمر فى قيادة هذه الهبة حتى تحقيق أهدافها .