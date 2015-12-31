فوز الدكتور عصام خليل برئاسة حزب المصريين الأحرار بأغلبية كاسحة

أعلنت لجنة الانتخابات الداخلية بحزب المصريين الأحرار، فوز الدكتور عصام خليل برئاسة الحزب، في الانتخابات التي جرت اليوم الخميس ، بأحد الفنادق الكبرى بالجيزة .

وحصل خليل على 420 صوتاً من أجمالي عدد الأصوات ، يليه محمد البيلي بـ 67 صوتاً ، في حين حصل سمير فرنسيس على 12 صوتاً ومينا أسد على صوتين .

من جهته وجه الدكتور عصام خليل رئيس المصريين الأحرار ، الشكر لأعضاء ونواب الحزب على ثقتهم فيه وانتخابه رئيساً للحزب.

وقال خليل:” أشكركم على محبتكم وثقتكم وسنعمل معا لتنفيذ برنامج الحزب وتحقيق الأغلبية دائما”.

وأكد الرئيس الجديد للحزب ، أن ما شهدته الانتخابات كان أقرب إلى مظاهرة حب أكثر من كونها انتخابات، داعيا الأعضاء والنواب إلى مزيد من العمل والتضحية من أجل المحافظه والاستمرار على المركز الأول .

وبدوره هنأ المهندس نجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار ، الدكتور عصام خليل بفوزه برئاسة انتخابات الحزب، معربا عن سعادته بهذا اليوم ، مؤكدا أن انتخابات الحزب أجريت في جو من الديمقراطية وشهدت منافسة قوية بين المرشحين .

وطالب ساويرس ضم أعضاء الهيئة البرلمانية لعضوية الهيئة العليا 2017، على أن تنتخب الهيئة العليا الأمين العام لاستكمال مداه لعام 2017، وأكد ساويرس على مطلب أخير ورئيسي بإعطاء الشباب فرصته فى الحزب موجها الشكر للجميع .

ا ش ا