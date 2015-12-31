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جارديان: النني اجتاز الفحص الطبي مع أرسنال وأزمة ' منتخب مصر ' تؤجل الصفقة

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جارديان: النني اجتاز الفحص الطبي مع أرسنال وأزمة ' منتخب مصر ' تؤجل الصفقة جارديان: النني اجتاز الفحص الطبي مع أرسنال وأزمة ' منتخب مصر ' تؤجل الصفقة

أكدت صحيفة جارديان الإنجليزية اجتياز المصري محمد النني الفحوصات الطبية تمهيدا لإتمام انتقاله إلى أرسنال.

بداية حلم انتقال النني إلى أرسنال بدأ مع أخبار صحيفة ميرور البريطانية والتي خرجت لتؤكد مفاوضات أرسنال مع بازل من أجل النني. (طالع التفاصيل)

قبل أن يوضح مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com صحة الأنباء ولكن ظهر السؤال الأكثر تداولا في مواقع التواصل الاجتماعي. لماذا حتى الآن لم يتم الإعلان عن الصفقة. بعيدا عن عدم فتح باب الانتقالات الشتوية حتى الآن ولكن يوجد "مشكلة" أخرى تؤجل إتمام الصفقة حتى الآن.

الأزمة هنا في تصنيف منتخب على مستوى العالم والذي يبتعد عن المراكز الـ50 الأولى.

ما الأزمة؟

قوانين الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الخاصة بالصفقات الجديدة للأندية الإنجليزية تغييرات. وهنا أزمة تلوح في الأفق.

في الماضي كان من ضمن شروط إتمام الصفقات من خارج أوروبا هو كون يحتل ما بين المراكز الـ70 الأولى على تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ولكن هذا تغيير. وأصبح من ضمن الشروط هو احتلال المنتخب مركز ما بين المراكز الـ50 الأولى وليس فقط نسبة مشاركة اللاعب مع منتخب بلاده.

ويحتل منتخب مصر المركز الـ57 على مستوى العالم.

موقف النني مُعقد؟

أوضحت الصحيفة سريعا موقف النني من كل هذا وأجابت عن سؤال (هل تفشل الصفقة؟).

وأشارت الصحيفة إن على الرغم من عدم استخراج تصريح العمل حتى الآن إلا أن اللاعب ما زال يمتلك فرصة للعب في أرسنال.

وعلى الرغم من ثغرة "أزمة تصنيف منتخب مصر" إلا أن النادي اللندني يمتلك فرصة للحصول على استثناء لضم النني "الذي شارك في كل مباراة رسمية لمدة عامين مع منتخب مصر".

ومن المتوقع حصول اللاعب على تصريح العمل حسبما أكدت صحيفة جارديان.

تقرير في الجول – محمد النني الخيار الأفضل لأرسنال مقارنة بوانياما وكارفاليو

مقال رأي .. لا تستغرب لو انتقل النني لأرسنال عزيزي الجهبذ

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فيديو اليوم السابع

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