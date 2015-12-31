توقف حركة الملاحة بميناء الصيد بالبرلس بكفرالشيخ بسبب الأمطار

أعلن رئيس جمعية الصيادين بمركز البرلس بكفر الشيخ عبد النبى كمون عن توقف حركة الملاحة بميناء الصيد بالبرلس أمام دخول وخروج ما يقرب من 500 سفينة ومركب ، نظرا لارتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط عن الحد المسموح به لأعمال الملاحة .

وتعرضت كفر الشيخ مساء اليوم “الخميس” لسقوط أمطار على نواحي مدن ومراكز المحافظة ، مما سارعت الوحدات المحلية بها بالتعامل مع مياه الأمطار ، منعا لتأثر الحركة المرورية بها .

كما تعرضت مناطق شمال المحافظة لرياح شديدة وموجة من الصقيع ؛ أدت إلى التزام العديد من الأهالي لمنازلهم في تلك المناطق، فيما حذرت إدارة مرور كفرالشيخ السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطريق الدولي الساحلي ، والالتزام بالارشادات المرورية منعا لوقوع حوادث.

ا ش ا