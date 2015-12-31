محافظ بني سويف يلتقي بنواب المحافظة لبحث آلية التعاون‎

التقى المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف، أعضاء مجلس النواب عن المحافظة، لوضع آلية للتنسيق والتعاون الدائم بين الأجهزة التنفيذية والنواب وبحث احتياجات ومطالب المواطنين وتحسين معيشتهم، ودعم الخطط والمشاريع التنموية الجارية، مع وضع المقترحات والروئ لإيجاد الحلول الجذرية وغير التقليدية للمشكلات والقضايا التي تعاني منها المحافظة خلال المرحلة القادمة في حدود الإمكانات المتوفرة.

وتم استعراض أهم التحديات التي تواجهها المحافظة وبعض الخطط طويلة وقصيرة المدى التي تنفذها أجهزة المحافظة، بما يعود بالنتائج الإيجابية على حياة ومعيشة المواطن السويفي، حيث أكد المحافظ أنه سيعمل من خلال رؤية تنموية شاملة للنهوض بكل القطاعات، مرحبًا بكل فكر جديد وغير تقليدي لحل المشكلات التي تعاني منها المحافظة، مشيرًا إلى أهمية الرقابة الشعبية وتفعيل دور المشاركة المجتمعية في كافة المجالات التي تهم المواطن في كافة جوانب حياته.

كما طالب المحافظ من النواب بأن يكون لكل منهم فريق عمل بكل قرية يضم جميع فئات المجتمع “الشباب – الخبرة – المرأة – ذوي الاحتياجات الخاصة” بحيث يكون همزة وصل بين المحافظة وأهالي تلك القرى لطرح احتياجاتهم ومطالبهم لإيجاد الحلول لها في ضوء الامكانات والموارد المتاحة، مؤكدًا للنواب بأن عليهم دورًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة في مساعدة المحافظة في تنفيذ خطط التنمية التي تطمح المحافظة لتتحقيقها في كافة القطاعات.

وقدم أعضاء مجلس النواب التهنئة للمحافظ بتوليه مسئولية الإقليم، معربين عن امتنانهم وسعادتهم البالغة بدعوته لهم، مؤكدين تقديم سبل الدعم اللازم للجهاز التنفيذي بالمحافظة لاستمرار المشاريع والخطط الجارية، وضرورة التواصل والتعاون المستمر لتحديد كل الاحتياجات خاصة في الصحة والتعليم والطرق والصرف الصحي وترتيبها وفقًا للأولويات واحتياجات المواطنين، مع اتاحة وتقديم المقترحات والآليات لوضع الحلول الجذرية لإنهائها والقضاء عليها.