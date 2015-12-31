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6 نصائح لغسل الأطباق بعد دعوات رأس السنة

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الخميس 31-12-2015 11:58

يترتب على ربات البيوت غسل الأطباق وأدوات الطهو فور انتهاء الدعوات والمآدب الخاصة بالاحتفال برأس السنة، ولتسهيل المهام لا بد لك من اتباع النصائح الآتية:

1. يستحسن ارتداء القفازات لحماية الأيدي أثناء الجلي.
2. يجب تقسيم الأدوات من خلال وضع الكؤوس والفناجين والأطباق من ناحية، والطناجر والحلل من ناحية أخرى.

3. يفضّل رمي بقايا الطعام في كيس القمامة وغلقه بإحكام، فالتخلّص منه منعاً من جلب الحشرات إلى المطبخ.
4. يمكن إضافة قطرات من الخلّ الأبيض في مزيج الماء والصابون لتعقيم الأدوات جيداً.
5. يسهل التخلّص من البقع الصعبة، عند رش قليل من "البايكينغ صودا" على الحلل، وتركها لحوالي نصف ساعة قبل غسلها.
6. ينصح باستخدام الماء الساخن لكونه يساعد على التخلّص من البقع الدهنية بسهولة.

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سيدتي