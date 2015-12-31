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بالصور.. رئاسة مركز الخارجة تواصل تنفيذ حملات تجميل ونظافة المدينة

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بالصور.. رئاسة مركز الخارجة تواصل تنفيذ حملات تجميل ونظافة المدينة بالصور.. رئاسة مركز الخارجة تواصل تنفيذ حملات تجميل ونظافة المدينة
استكملت رئاسة مركز ومدينة الخارجة بالوادى الجديد، اليوم الخميس، حملات التجميل والنظافة التى بدأتها على مستوى شوارع وأحياء المدينة من خلال فرق قطاع النظافة برئاسة المركز التى تنتشر على مدار اليوم فى مختلف الأحياء لاستكمال حملات النظافة والتجميل والدهانات للبلدورات والأرصفة بجانب أعمال قص الأشجار وتزيينها.

وقالت سمية خليل رئيس مركز ومدينة الخارجة فى تصريح خاص لــ "اليوم السابع "إن رئاسة المركز تحرص على توفير كافة المعدات اللازمة والعمالة المتواجدة فى قطاع النظافة بالمركز من أجل استكمال تجميل الشوارع والميادين وخاصة فى المناطق التى تخضع لعمليات إحلال وتطوير كما تنفذ فرق النظافة حملات متواصلة لتنظيف الشوارع وإزالة المخلفات بصفة دورية على مدار اليوم .

وأبدت رئيسة مركز الخارجة استيائها من السلوكيات غير الحضارية لبعض المواطنين الذين يلقون المخلفات فى الشوارع ولا يلتزمون بإلقائها فى المواقع المخصصة لها وهو ما يحمل عمال النظافة أعباء كبيرة ويهدر طاقاتهم فى إعادة تنظيف تلك الأماكن مرة أخرى.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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