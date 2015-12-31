شباب "الشيخ زويد" يواصلون حملة تنظيف المدينة تحت رعاية النائب "أبوشعيرة"

واصل اليوم أكثر من 20 شابا من أبناء مدينة الشيخ زويد حملتهم التطوعية لتنظيف المدينة التى تهدف إلى رفع أكوام الرمال والقمامة من الشوارع تحت رعاية عضو مجلس النواب عن دائرة الشيخ زويد ورفح "إبراهيم أبو شعيرة".

وقال "نور صقر" أحد الشباب المشاركين، إنهم يواصلون لليوم الثانى حملتهم بجهود ذاتية، وضمت الحملة عددًا من الشباب من سكان المدينة.

وأشار كل من "محمد التابعى"، و"أشرف الجبالى"، و"محمد رائد" إلى أنهم يعملون متطوعين بدون مقابل، وسيواصلون عملهم لحين الانتهاء من تنظيف الشوارع التى تعرضت لإهمال شديد طوال الأوقات الماضية مما ترتب عليه تكدس الرمال على الطرق والشوارع وأمام المنازل والمحلات إلى جانب أكوام القمامة.

وأضاف "محمد النصايرة"، أن دورهم تطوعى، ويساعدهم مجلس المدينة بتوفير المعدات، ويأملون أن حملتهم تصل لكل حى فى المدينة وكل قرية وينضم إليهم كافة الشباب.