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بهاء الدين أبو شقة: "أنا حافظ للقرآن وتفسيره.. ولن أترشح لرئاسة النواب"

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بهاء الدين أبو شقة: "أنا حافظ للقرآن وتفسيره.. ولن أترشح لرئاسة النواب" بهاء الدين أبو شقة: "أنا حافظ للقرآن وتفسيره.. ولن أترشح لرئاسة النواب"
قال بهاء الدين أبو شقة، العضو المُعين فى مجلس النواب، إنه يحفظ كتاب الله كاملاً بتفسيره، مؤكدا أنه لن يترشح لرئاسة المجلس أو وكالته.

وقال "أبو شقة" فى مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" الذى يذاع على قناة "المحور"، مع الدكتور معتز عبدالفتاح، مساء الخميس: "نحن أمام أول انتخابات نزيهة وديمقراطية، والنواب جاءوا بناء على انتخابات اتسمت بالشفافية والنزاهة، والجميع حريص على أن تكون التجربة حقيقية".

وأضاف: "افتقاد الديمقراطية كانت سببا فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، والجميع سيكون حريصا على نجاح التجربة الديمقراطية الوليدة، وترسيخ مبادئ أن نكون أمام الديمقراطية بمفهومها الحقيقى".

وناشد بهاء الدين أبو شقة، نواب البرلمان الحفاظ على التجربة الديمقراطية الوليدة، قائلا: "على جميع النواب أن يلتزموا بالثوابت والمبادئ الدستورية، والديمقراطية هى الرأى والرأى الآخر، وعلى الجميع أن يلتزم به، وأى خروج هدم وتحطيم للديمقراطية وإرادة الشعب".

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