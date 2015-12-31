حبس رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالمنيا 4أيام علي ذمه التحقيق في اتهامه بالفساد

قررت نيابة المنيا بإشراف المستشارعبد الرحيم عبد المالك المحامي العام لنيابات جنوب المنيا ، اليوم الخميس حبس رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة 4 أيام على ذمه التحقيق ، بعد أن وجهت إليه تهم بالتزوير في محررات رسمية وعقود خاصة بأراضي الدولة.

كان اللواء طارق نصر محافظ المنيا قد وافق على إحالة المتهم “م م ع” 59 سنة إلى النيابة ، بعد نجاح هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا في القبض عليه بمكتبه بعد التأكد من المعلومات السرية والبلاغات التى تلقتها بوجود فساد فى جهاز أملاك الدولة.

وتم العرض على قيادات الجهاز ، فقرروا إجراء التحريات اللازمة ، والعرض على المحافظ الجديد، فأحال الملف إلى النيابة العامة التى أمرت بضبط المتهم وأصدرت القرارسالف الذكر.

ا ش ا