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حبس رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالمنيا 4أيام علي ذمه التحقيق في اتهامه بالفساد

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حبس رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالمنيا 4أيام علي ذمه التحقيق في اتهامه بالفساد حبس رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالمنيا 4أيام علي ذمه التحقيق في اتهامه بالفساد

أرشيفية

قررت نيابة المنيا بإشراف المستشارعبد الرحيم عبد المالك المحامي العام لنيابات جنوب المنيا ، اليوم الخميس حبس رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة 4 أيام على ذمه التحقيق ، بعد أن وجهت إليه تهم بالتزوير في محررات رسمية وعقود خاصة بأراضي الدولة.

كان اللواء طارق نصر محافظ المنيا قد وافق على إحالة المتهم “م م ع” 59 سنة إلى النيابة ، بعد نجاح هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا في القبض عليه بمكتبه بعد التأكد من المعلومات السرية والبلاغات التى تلقتها بوجود فساد فى جهاز أملاك الدولة.

وتم العرض على قيادات الجهاز ، فقرروا إجراء التحريات اللازمة ، والعرض على المحافظ الجديد، فأحال الملف إلى النيابة العامة التى أمرت بضبط المتهم وأصدرت القرارسالف الذكر.

ا   ش   ا

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