مقتل 9 من الحوثيين وقوات صالح فى مواجهات بمحافظة تعز اليمنية

>قتل تسعة من مسلحى الحوثى والقوات المسلحة الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح، اليوم الخميس، وجرح العشرات منهم فى مواجهات مع المقاومة الشعبية بمحافظة تعز (257) كم جنوب العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر فى المقاومة الشعبية إن المواجهات أسفرت عن مقتل ثلاثة من مقاتلى المقاومة الشعبية وجرح 10 أخرين.

من جهة اخرى، شن طيران التحالف العربى بقيادة السعودية عدة غارات جوية على مواقع الحوثيين وقوات صالح فى منطقتى "الهيجة" و "الطمر" بمديرية "موزع" وغرفة عمليات الدفاع الجوى ومدينة المخا، غربى المدينة، وأشارت المصادر إلى أن الغارات اسفرت عن تدمير اربع عربات عسكرية تابعة للحوثيين وقوات صالح.