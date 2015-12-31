اندلاع حريق في فندق العنوان داون تاون

اندلع حريق في فندق العنوان داون تاون ويتم الآن العمل على السيطرة على الحريق من قبل سلطات الدفاع المدني والجهات المختصة.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي على صفحته في تويتر أن الجهات المختصة وفرق الدفاع المدني تقوم بالعمل على إخلاء الفندق والتعامل مع الحريق..

وأفاد أن الحريق الذي اندلع في فندق العنوان داون تاون بدء في الطابق 20، من خارج البرج فقط، مشيرا إلى أن الأنظمة الداخلية المخصصة لمكافحة الحريق تعمل الآن لتجنب وصول الحريق للداخل.

وأضاف المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن هناك 4 فرق إطفاء في الموقع للتعامل مع الحريق وضمان سلامة الجميع.