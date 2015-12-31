أخبار عاجلة

بالصور .. أهالي القناطر الخيرية ينظمون مؤتمرًا لمواجهة غلاء المهور -
رؤى - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع الشيخ أسامة الأزهرى | حلقة ( الحياة والإحياء ) -
رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
مرصد الإفتاء يدين حادث الدهس بالعاصمة السويدية ستوكهولم -
رئيس الوزراء الفرنسي يوقع اتفاقيات تعاون في مكافحة الإرهاب مع تونس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

اندلاع حريق في فندق العنوان داون تاون

Google+ Print
اندلاع حريق في فندق العنوان داون تاون اندلاع حريق في فندق العنوان داون تاون

اندلع حريق في فندق العنوان داون تاون ويتم الآن العمل على السيطرة على الحريق من قبل سلطات الدفاع المدني والجهات المختصة.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي على صفحته في تويتر أن الجهات المختصة وفرق الدفاع المدني  تقوم بالعمل على إخلاء الفندق والتعامل مع الحريق..

وأفاد أن الحريق الذي اندلع في فندق العنوان داون تاون بدء في الطابق 20، من خارج البرج فقط، مشيرا إلى أن الأنظمة الداخلية المخصصة لمكافحة الحريق تعمل الآن لتجنب وصول الحريق للداخل.

وأضاف المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن هناك 4 فرق إطفاء في الموقع للتعامل مع الحريق  وضمان سلامة الجميع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية