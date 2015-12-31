أبو عيطة يرد 75ألف جنيه لصندوق العمال للتصالح فى قضية الاستيلاء على المال

دفع كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، 87 ألف جنيه، إجمالى المبلغ الذى استولى عليه خلال العام المالى 2013/ 2014 إلى صندوق إعانات الطوارئ لعمال مصر ، حتى يتمكن من تقديم مستند الدفع لنيابة الأموال العامة والاستفادة من قانون المصالحة، تُحْفَظ القضية بعد رد جميع المتهمين أعضاء الصندوق المبالغ المالية.

ويأتى ذلك تأكيدًا لانفراد "اليوم السابع" بنشر التفاصيل الكاملة بشأن اتهام وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة ناهد العشرى باستغلال منصبها الوظيفى، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 2 مليون و360 ألف جنيه، تمثل قيمة المكافآت التى تم صرفها لرئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ لعمال مصر أبرزهم الوزير الأسبق كمال أبو عيطة، وهى القضية التى تباشرها نيابة الأموال العامة العليا بالتحقيق، عقب ورود تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.