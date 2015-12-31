شكرى وبن سلمان يتفقان خلال لقائهما على دفع العلاقات المصرية ـ السعودية

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكرى، التقى خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية اليوم الخميس، بالأمير محمد بن سلمان ولى ولى العهد السعودى، حيث استعرض الجانبان مسار العلاقات الثنائية بين البلدين والإعداد للاجتماع القادم لمجلس التنسيق المصرى السعودى، كما تم مناقشة التطورات الإقليمية، وعلى وجه الخصوص الوضع فى سوريا واليمن وليبيا.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن المسئولين المصرى والسعودى أكدا خلال اللقاء على إستراتيجية العلاقات المصرية السعودية، وضرورة المضى قدما بدفعها نحو المزيد من التقدم والازدهار تأسيسا على جذورها التاريخية والروابط القوية والخاصة بين الشعبين المصرى والسعودى على مدار التاريخ.

كما أكد الجانبان على عزم القيادتين المصرية والسعودية على توفير كل أشكال الدعم السياسي كى تشهد المرحلة القادمة المزيد من الترابط والتضامن المصرى السعودى، وأن تعكس مشروعات وبرامج التعاون الجارى بلورتها ومتابعة تنفيذها حاليا دليلا ماديا على عمق وخصوصية العلاقات بين البلدين.

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