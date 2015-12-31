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خادم الحرمين يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بإطلاق مشروع المليون فدان

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خادم الحرمين يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بإطلاق مشروع المليون فدان خادم الحرمين يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بإطلاق مشروع المليون فدان
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم الخميس، اتصالاً هاتفيًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أعرب خلاله عن خالص تهنئته لمصر وشعبها، بمناسبة إطلاق مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان أمس فى الفرافرة، متمنيًا تكليل كافة الجهود المصرية الرامية إلى تحقيق التنمية بالنجاح والتوفيق.

وأكد خادم الحرمين الشريفين، موقف المملكة الداعم للجهود التنموية المصرية، وحرص المملكة على تطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين من خلال تعزيز العمل المُشْتَرَك فى إطار مجلس التنسيق المصرى– السعودى، مشيرًا إلى ما ستشهده المرحلة المقبلة من خطوات تهدف إلى تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات.

فيما أعرب الرئيس عن خالص تقدير وشعبها للمملكة الشقيقة، قيادة وشعبًا، مؤكّدًا تثمين مصر لمواقف المملكة الداعمة لها.

وأشاد الرئيس بقوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية التى تجمع البلدين، وحرصهما على تعزيز التشاور والتنسيق بما يحقق مصلحة الأمتين العربية والإسلامية، مؤكداً أن المرحلة الراهنة والواقع الذى تعيشه المنطقة العربية يستوجبان تعزيز التعاون لصالح المنطقة بأكملها.
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مصر 365

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