2015 في الجول – مانشستر يونايتد والسير في حلقة مفرغة

العودة لدوري أبطال أوروبا كان هو الشغل الشاغل لمانشستر يونايتد خلال النصف الأول من عام 2015 وتحقق ذلك الأمر، وبالتالي كان الهدف أكبر في النصف الثاني ولكن.

قبل بداية الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي استعرض FilGoal.com عدة أزمات قد تدمر أحلامه كان أبرزها الاستحواذ السلبي على الكرة وعدم وجود مهاجمين قادرين على إنهاء الفرص إلى أهداف كل هذا بالإضافة لدفاعه الذي يمكن اختراقه بسهولة.

والسؤال الذي يواجهه الآن لويس فان جال في تقييمه لـ2015 مع مانشستر يونايتد هل كان عاما ناجحا أم لا؟ لنرى.

النصف الأول من العام

مانشستر يونايتد كان هدفه في موسم فان جال الأول هو العودة لدوري أبطال أوروبا كما أسلفنا ونجح بالفعل في تحقيق ذلك الأمر (مهمة ناجحة).

ولكنه ودع كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعبه أمام أرسنال في الدور ربع النهائي ليفقد أحد أسهل الفرص في التتويج ببطولة قد تزيد الثقة في قادم المواعيد (مهمة فاشلة).

استغل عدم تعاقد الحارس الإسباني فيكتور فالديز مع أي فريق ليضمه في صفقة انتقال حر تحسبا لاحتمالية رحيل ديفيد دي خيا لريال مدريد في الصيف (مهمة ناجحة).

وجاء سوق الانتقالات الصيفية ودعمته الإدارة كما أشارت تقارير الصحف الإنجليزية بمبلغ 200 مليون جنيه إسترليني من أجل إعادة بناء الفريق.

عاد فان جال وضم حارس مرمى آخر وهو سيرخيو روميرو في صفقة انتقال حر ليكون حارسا ثانيا مع فالديز لمواجهة احتمالية رحيل دي خيا (مهمة ناجحة).

لم يضم أي لاعب في خط الدفاع خلال سوق الانتقالات الصيفية سوى ماتيو دارميان الظهير الأيمن وذلك على الرغم من الحاجة لذلك الأمر وحتى لا يلجأ للدفع بلاعبين في ذلك المكان لا

يلعبون فيه من الأصل (مهمة غير مكتملة).

في وسط الملعب قام بشراء مورجان شنايدرلين وباستيان شفاينشتايجر ليعاونا مايكل كاريك في مهمته هذا بالإضافة لشرائه هداف الدوري الهولندي ممفيس ديباي (مهمة ناجحة).

أما في الهجوم فلم يضم سوى الشاب أنتوني مارسيال تاركا المهمة بأكملها على واين روني الذي من الأصل لم يتخط حاجز الـ20 هدفا منذ موسم 2012-2011 (مهمة فاشلة).

النصف الثاني من العام

بدأ يونايتد موسمه في الدوري الإنجليزي بشكل أفضل من نظيره الماضي فجمع 20 نقطة من أول 10 جولات بدلا من 13 في الموسم الذي سبقه جعله أحد المرشحين للمربع الذهبي بشكل مبكر.

لكن كل ذلك ذهب أدراج الرياح مع سير الموسم فأنهى العام وهو في المركز السادس برصيد 30 نقطة، ومقارنة ذلك بالموسم الماضي فكان يونايتد يحتل المركز الرابع برصيد 36 نقطة (مهمة فاشلة).

تحسين أداء كريس سمالينج وإقناع دي خيا بتجديد تعاقده بعد فشل انتقاله لريال مدريد (مهمة ناجحة).

عدم مواجهة الإصابات الكثيرة التي يعاني منها الفريق منذ الموسم الماضي فقد غاب عنه في مباراة بورنموث 10 لاعبين دفعة واحدة (مهمة فاشلة).

الخروج من كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية "كابيتال وان" على يد ميدلزبره في ملعب أولد ترافورد (مهمة فاشلة).

رغم تأكيد التقارير الصحفية بأن هدف يونايتد هو الوصول لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكنه خرج من دور المجموعات وتحول للدوري الأوروبي (مهمة فاشلة).

عدم الاستقرار على تشكيل معين حتى الآن والحيرة ما بين طريقتي 2-5-3 و1-3-2-4 جعل الفريق يظهر كثيرا بالوحش الذي فقد أنيابه فأصبح أليفا لمنافسيه (مهمة فاشلة).

أرقام 2015

سجل يونايتد 76 هدفا في كل البطولات وهو أقل أرقام الفريق في آخر 10 سنوات.

هو أكثر فريق حافظ على نظافة شباكه في الدوري الإنجليزي بواقع 15 مباراة.

يونايتد هو خامس أقل الأندية الإنجليزية تسديدا على المرمى في عام 2015 بواقع 330 تصويبة.

لكن في المقابل هو أكثر فريق قام بعدد تمريرات صحيحة بواقع 18152 تمريرة بنسبة دقة 84.4% وهو الأفضل في الدوري الإنجليزي.

بشكل عام لعب يونايتد في الدوري الإنجليزي في 2015 38 مباراة فاز في 18 لقاء، وهُزم وتعادل في 10، جمع 64 نقطة ويحتل المركز الخامس في جدول الترتيب بالنسبة للعام الميلادي.

النتيجة النهائية

نجح فان جال مع يونايتد في مهمته الأساسية وهي العودة لدوري أبطال أوروبا ولكنه فشل في مواصلة مشواره به.

منافسته على لقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري أصبحت صعبة بعدما تواصلت النتائج السلبية لكن يمكن الأمر تدراكه مع الانتصارات المتتالية في المباريات المقبلة.

الإجمالي أن يونايتد سار في حلقة مفرغة فهو الآن يكافح مجددا من أجل احتلال مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا بدلا من المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي نفسه.

مازال يعاني من عدة أزمات دفاعية، وعقم هجومي، بالإضافة لكثرة الإصابات التي يعاني منها لاعبي الفريق.

وتشير التقارير الصحفية في وسائل الإعلام الإنجليزية أن فان جال أصبح مهددا بالإقالة وقدوم أحد المدربين جوزيه مورينيو، أو بيب جوارديولا في الصيف المقبل على أن يكون ريان جيجز مدربا مؤقتا.

كيف تقيم مانشستر يونايتد في عام 2015؟ هل كان جيدا أم سلبيا؟