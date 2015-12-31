السعودية تمد تونس بـ 48طائرة حربية لوقف داعش على حدود ليبيا

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي التونسي، جمال العرفاوي ، إن لقاء وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش، ونظيره السعودي عادل بن أحمد الجبير، يأتي في ظل تقارب الرؤي بين الطرفين خلال الآونة الأخيرة، لافتاً إلى أن هذا اللقاء سبقه زيارة للرئيس التونسي الباجي قايد السبسي للرياض، التقي فيها كبار المسؤولين في الرياض بصحبه وزير الدفاع.

وأضاف العرفاوي خلال حواره لقناة “الغد العربي” الإخبارية، مع الإعلامي محمد عبد الله، أن هناك الكثير من الأحاديث التي يتم تداولها في الوقت الحالي في تونس عن إمداد السعودية لتونس بنحو 48 طائرة، في ظل تأخير تسلم صفقة الطائرات من الولايات المتحدة الأمريكية إلى عام 2017.

وأوضح العرفاوي أن هذه المساعدات العسكرية تأتي في ظل تصاعد المخاوف الإرهابية علي الحدود التونسية الليبية، وتدفق مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي علي ليبيا من سوريا والعراق في إتجاه ليبيا الأمر الذى يهدد سلامة الحدود التونسية، لافتاً إلى أن تونس لن تشارك عسكرياً في أي حروب، حيث ستقدم المساعدات في صورة تبادل للمعلومات الإستخباراتية، أو التنسيق اللوجيستي. وعن التحالف الإسلامي العسكري بقيادة المملكة قال” تونس ليست دولة حرب وحتي جيشها هو جيش دفاعي في المقام الأول، يحمي المدن ويتواجد في الثكنات، وبالتالي فالتعاون التونسي السعودي سيكون إستخباراتياً سياسيا في المقام الأول”.