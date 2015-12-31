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فيديو| شيخة آل ثاني: مصر بلد الأمان والسلام.. وسعادة الأطفال لا يضاهيها الملايين

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فيديو| شيخة آل ثاني: مصر بلد الأمان والسلام.. وسعادة الأطفال لا يضاهيها الملايين فيديو| شيخة آل ثاني: مصر بلد الأمان والسلام.. وسعادة الأطفال لا يضاهيها الملايين


> أعربت شيخة آل ثانى رئيس مؤسسة ساتوك وصاحبة فكرة كأس العالم للأيتام، عن سعادتها وشعورها بالفخر فى مساعدة الأطفال، موضحة أن تنظيم بطولة الايتام بشرم الشيخ جاء للتأكيد على أن آمنة.

وقالت “شيخة آل ثاني” فى مداخلة هاتفية ببرنامج “كلام جرايد” المذاع عبر فضائية “العاصمة”، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بالأطفال، مضيفة: “أشعر بالفخر حين أكون سبباً فى سعادة الاطفال، ولذا جاءت فكرة كأس العالم للايتام”، مؤكدة أن فرحة الأطفال لا يضاهيها الملايين.

وأكدت أن مصر بلد الأمان والسلام والمحبة، وأن كأس العالم للأيتام سيجمع الأجيال القادمة ويسلط الاضواء على الايجابيات ويمنح الفرصة للأطفال، لافتة إلى انه سيتم إختيار الفريق المصرى من بين 100 طفل يتيم جارى اختبارهم بشرم الشيخن وكذلك الأمر مع السورى.

كما أشادت برد فعل المسئولين فى مصر لاستجابتهم السريعة، وقالت: ” هدفنا مساعدة الأطفال، ونجوم كرة القدم استجابوا لنا والجميع سعداء بذلك، والشعب المصرى جميل وطيب”.

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