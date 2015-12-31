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بالصور.. انتظام حركة المرور تدريجيا بطريق إسكندرية الزراعى بعد توقف ساعتين

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بالصور.. انتظام حركة المرور تدريجيا بطريق إسكندرية الزراعى بعد توقف ساعتين بالصور.. انتظام حركة المرور تدريجيا بطريق إسكندرية الزراعى بعد توقف ساعتين
عادت حركة المرور بطريق "القاهرة - إسكندرية الزراعى"، بداية من شبرا الخيمة حتى مدخل قها، بعد توقف دام قرابة الساعتين إثر انقلاب سيارة مقطورة بسبب السرعة الزائدة، الأمر الذى أدى إلى توقف حركة المرور تماما، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى .

من جانبه أكد اللواء بلال لبيب، مساعد مدير أمن القليوبية، لوحدات المرور والمرافق بأنه تم انتظام حركة السيارات بعد رفع أثار الحادث ونقل المصابين للمستشفى.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015


>زحام مرورى بسبب انقلاب سيارة نقل ثقيل بطريق "الإسكندرية الزارعى"

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