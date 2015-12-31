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الدكتور محمد زميل يفوز بمنصب أمين تنظيم حزب حماة الوطن فى الإسكندرية

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الدكتور محمد زميل يفوز بمنصب أمين تنظيم حزب حماة الوطن فى الإسكندرية الدكتور محمد زميل يفوز بمنصب أمين تنظيم حزب حماة الوطن فى الإسكندرية
نظم حزب حماة الوطن بالإسكندرية اليوم انتخابات بين أعضاء الأمانة العامة لاختيار أمين التنظيم أسفرت عن فوز الدكتور محمد زميل وذلك بحضور الدكتور محمد نور الدين مساعد رئيس الحزب وأمين عام الاسكندرية.

وأكد عمر عوض أمين الإعلام أن أمين التنظيم من أهم امانات الحزب ويربط كل الامانات ببعضها وييسر سير المقترحات والخطط مضيفا: اختيار أمين التنظيم بالانتخاب الداخلى سابقة بين الأحزاب.
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