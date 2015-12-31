طوارئ بـ"إسعاف أسوان"وتأمين الكنائس والمعابد فى احتفالات "الكريسماس"

بدأت سيارات الإسعاف بأسوان، فى الانتشار، مساء اليوم فى المواقع الحيوية وأمام المنشآت الهامة تزامناً مع الاحتفال بأعياد رأس السنة.

وأكد الدكتور محمد الدخيلى، مدير مرفق الإسعاف بالمحافظة ، أن مرفق الإسعاف أعلن حالة الطوارئ استعداداً لتأمين الاحتفالات بالكريسماس، بنشر أكثر من 15 سيارة فى المناطق الحيوية، وأمام الكنائس، والمعابد الأثرية بمدن ومراكز المحافظة ،بجانب استعداد المرفق ونقاط الإسعاف المنتشرة بالطرق الزراعية والصحراوية .

وأضاف مدير مرفق الإسعاف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سيارات الإسعاف تم تجهيزها بالأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة لأى حالات طوارئ، مشيراً إلى أن هناك تنسيق كامل مع غرفة العمليات بالإسعاف لسرعة تلقى البلاغات والتعامل معها ونقل الحالات إلى المستشفيات القريبة، أو علاجها بالمكان.

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