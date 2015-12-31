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تسليم 185 قطعة أرض لشباب الخريجين بمنطقة الخارجة الحرفية الأسبوع المقبل

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تسليم 185 قطعة أرض لشباب الخريجين بمنطقة الخارجة الحرفية الأسبوع المقبل تسليم 185 قطعة أرض لشباب الخريجين بمنطقة الخارجة الحرفية الأسبوع المقبل
قالت سمية خليل، رئيس مركز ومدينة الخارجة بالوادى الجديد، إن رئاسة المركز تستعد لتسليم 185 قطعة أرض لشباب بالمنطقة الحرفية الأسبوع القادم وذلك بعد الانتهاء من الأعمال الخاصة بالمنطقة لإقامة مشروعاتهم بها من ورش حرفية محلات لقطع الغيار وذلك ضمن خطة المحافظة لتوفير فرص عمل للشباب بعد ان تمت الموافقة على تخصيص 705 قطع أراضى بالمنطقة الحرفية بمدينة الخارجة لشباب الخريجين.

وأضافت خليل، فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع "، أن باب التقديم للحصول على قطع الأراضى ما زال مفتوحا أمام الراغبين من شباب الخريجين فى الحصول على قطع أرض على أن تتوفر فيه الشروط التى تم الإعلان عنها مسبقا حيث أنه لم يتقدم سوى 185 مستفيدا حتى الآن وهم الذين سيتم تسليمهم قطع الأراضى خلال أيام.

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