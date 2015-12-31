10 فوائد للينسون أهمها تنظيف الكبد والكلى

الينسون من أهم المشروبات التى يتناولها المصريون بكثرة أثناء فصل الشتاء، وذلك للحصول على التدفئة المطلوبة وتهدئة الأعصاب، ولكن هل تعلم أن للينسون العديد من الفوائد الصحية التى يحصل عليها الجسم بعد تناوله. الينسون

>حول هذا يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، إلى أن الينسون من أفضل أنواع الأعشاب التى ينصح بتناولها دائمًا إما كمشروب أو وضعه كنوع من التوابل على الطعام أثناء الطهى. عناصر الينسون

>ويتابع استشارى السمنة والنحافة، أن الينسون يحتوى على العديد من العناصر الغذائية المهمة كالبروتينات والألياف والسكريات، وبعض الفيتامينات التى يحتاجها الجسم، ولديه القدرة على إمداد الجسم بالعديد من الفوائد. تعرف على فوائد تناول الينسون

>يقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض الفوائد الصحية التى يحصل عليها جسم الإنسان من الينسون، ومنها:

>1- تنظيف الكبد من الشوائب وتقليل إصابته بالفيروسات.

>2- يخلصك من الانتفاخ.

>3- يطرد البلغم.

>4- زيادة إفراز العرق.

>5- مفيد لمرضى الكلى لأنه يساهم فى تنظيفها وغسلها.

>6- من الأعشاب المهمة التى تساهم فى الهضم الجيد.

>7- طرد الغازات من الجسم.

>8- ينظم عمل الأمعاء الدقيقة وينظفها حالة نقعه من الليل للصباح وتناوله على الريق بعد إضافة معلقة من العسل الأبيض عليه.

>9- الحد من الإصابة بأمراض الشتاء.

>10- تقوية الجهاز المناعى.

شبكةعيونالإخبارية

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