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أخبار اليمن اليوم..اغتيال قائد جماعة مسلحة موالية للحكومة اليمنية فى عدن

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أخبار اليمن اليوم..اغتيال قائد جماعة مسلحة موالية للحكومة اليمنية فى عدن أخبار اليمن اليوم..اغتيال قائد جماعة مسلحة موالية للحكومة اليمنية فى عدن
اهتمت اخبار اليمن اليوم يتصريحات مسؤولون أمنيون أكدور فيها مقتل قائد جماعة مسلحة موالية للحكومة وخمسة من رفاقه جراء إطلاق النار عليهم من سيارة فى مدينة عدن جنوبى البلاد، بعد ساعات من تسليمه السلطة فى المدينة الساحلية الاستراتيجية، على مضض، إلى القوات الحكومية. وأضاف المسؤولون أن مسلحين فتحوا النار من سيارة مسرعة فى وقت مبكر اليوم الخميس ما أدى إلى مقتل أحمد الإدريسى وخمسة آخرين فيما كانوا يغادرون حفل زفاف فى حى المنصورة، ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم.

ويستغل فرعا تنظيمى القاعدة والدولة الإسلامية الحرب الأهلية فى البلاد لإدارة عمليات تهريب مربحة عبر ميناء عدن،ويزعم المسؤولون أن الإدريسى يدعم علنا المعترف بها دوليا، غير أنه يحتفظ باتفاقيات سرية مع المتطرفين والقوات المعادية للحكومة.

وسلطت أخبار اليمن اليوم الضوء على مطالبة رئيس اللجنة الأمنية في محافظة تعز العميد عبدالواحد سرحان الرئيس هادى بأن يبدى اهتماما بالجانب الامنى فى تعز واللجنة الأمنية وتوفير كافة الإمكانيات والدعم اللازم الذي يمكن من استمرار عمل اللجنة الأمنية فى المحافظة وتأدية واجبها بالشكل المطلوب.

وقال رئيس اللجنة الأمنية فى حوار مع "مندب برس" أن اللجنة فى المحافظة استطاعت رغم ضآلة الإمكانيات وغياب الاهتمام من الشرعية أن تحرز تقدما كبيرا فى استتاب الامن فى المحافظة رغم الظروف الصعبة التى تشهدها المدينة.

وكشف العميد عبدالواحد سرحان عن وجود أكثر من 280 قضية استلمتها اللجنة الامنية منذ تشكيلها تم البت فى معظم تلك القضايا
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