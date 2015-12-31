«كاريزما باند» أولى حفلات الساقية في العام الجديد

يقدم فريق كاريزما باند، حفلًا في السابعة مساء السبت 2 يناير 2016، علي مسرح قاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي بمشاركة المطربة رحاب صالح.

يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الاعمال الخاصة بالفريق منها ” أنا المصرى ، بحبك يابلد ، العيون ” بالاضافة الي باقة من اشهر اعمال كبار المطربين التي اعيد صياغتها ليقدمها الفريق باسلوب جديد منها ” سهر اليالي ، نعناع الجنينة ” يشدو بها نجوم الفريق.

فرقة كاريزما مكون من: ” محمود منسي ، محمد الكاشف ، أية الجوهري ، رحمة ( فوكل ) و أحمد زيزو ( درامز ) أشرف إسكندر ( بيز جيتار ) فيليب بشير ( كي بورد ) نوار مجدي ( كمان ) محمود درويش ( ترومبيت ) مصطفى عبد الرحمن و عمرو بكار ( إيقاع ).

فريق كاريزما باند أسسه محمود منسى ومحمد الكاشف عام 2004، قدم العديد من الحفلات الناجحة علي مسارح الدولة المختلفة ونال استحسان الجمهور و النقاد.