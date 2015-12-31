بالصور.. الشرطة النسائية تغزو ميادين العاصمة لمكافحة التحرش فى "الكريسماس"

دفعت وزارة الداخلية بعدد كبير من الشرطة النسائية فى الشوارع لتأمين احتفالات رأس السنة، والتصدى لجرائم التحرش، حيث انتشرت عناصر الشرطة النسائية بمناطق وسط البلد والميادين العامة وبمحيط دور السينما والحدائق العامة.

وحرص عدد من المواطنين والأطفال على التقاط صور سليفى، مع العقيد نشوى محمود بمكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، وتم توزيع الورود على الأطفال والمواطنين بالشوارع.

وأعلن قسم مكافحة العنف ضد المرأة تلقيه الشكاوى على أرقام الهواتف المحمولة «0112697722، 0112677333، 0112697744» والشكاوى المكتوبة على فاكس «27927189».

وشدد قسم مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية على الفتيات والسيدات تجنب السير فى الطرق المظلمة، وفى حال استقلال الفتاة لسيارة تاكسى بمفردها أن تجلس فى المقعد الخلفى حتى لا تعطى الفرصة للسائق أن يطمع فيها، وعلى الفتاة سرعة الإبلاغ حال تعرضها للتحرش، وأن تتعامل بقوة مع المتهم ولا تشعر أبداً بأنها مخلوق ضعيف.



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