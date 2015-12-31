حمدى الكنيسى: أتمنى أن يصدر الرئيس قرارًا بتأسيس نقابة الإعلاميين

أعرب الإعلامى حمدى الكنيسى، وكيل مؤسسى نقابة الإعلاميين ــ تحت التأسيس ــ عن سعادته بقرار الحكومة بالموافقة على قانون بنقابة الإعلاميين، والذى أعلن عنه اليوم المستشار مجدى العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، اليوم فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء.

وقال الكنيسى لـ"اليوم السابع": عملت من أجل هذا الحلم سنوات طويلة، وفى سبيله ضحيت بالكثير، وأيضًا تعرضت لمتاعب كثيرة نتيجة إصرارى على تأسيس النقابة، واعتراض بعض الأنظمة عليها.

وأضاف الكنيسى أنه حاول خلال الأشهر الأخيرة أن يفرض اسم نقابة الإعلاميين تحت التأسيس على اهتمامات الجميع، من خلال بعض الفعاليات والمؤتمرات، أبرزها اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية (الخمسين)، وأيضًا واللجنة التنسيقية للإعلام المصرى.

وأكد الكنيسى أنه كان حريصًا من فترة إلى أخرى على الاتصال بمجلس الوزراء والرئاسة لمتابعة محاولات تأسيس النقابة.

وقال الكنيسى: أتمنى أن يصدق رئيس الجمهورية على القانون حتى لا نضطر إلى الانتظار لما بعد انعقاد مجلس النواب، لأن المجلس ربما ينشغل فى أمور وقوانين أخرى، وحالة الإعلام متخبطة ومنفلتة ولا تسمح بالانتظار أكثر من ذلك.

وعن انضمام الصحفيين للنقابة قال الكنيسى، يتم عقد جلسات للمؤسسيين لمناقشة هذا الأمر، وفق التعديلات التى تمت، فليس هناك أى تعارض، كما أن نقابة الصحفيين والإعلاميين توأم، مؤكدًا أن النقابة مطلب لعدد كبير من الإعلاميين سواء الإعلام الخاص أو الحكومى.

وكانت نقابة الإعلاميين تحت التأسيس قد تم تدشينها فى مايو 2014، بنقابة الصحفيين، بحضور مجموعة من الإعلاميين، والصحفيين، والعاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون.

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