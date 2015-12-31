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5 نصائح لتجنب زيادة الوزن أثناء احتفالات رأس السنة

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5 نصائح لتجنب زيادة الوزن أثناء احتفالات رأس السنة 5 نصائح لتجنب زيادة الوزن أثناء احتفالات رأس السنة
هناك نسبة كبيرة من الأشخاص يعانون من السمنة وزيادة الوزن، ويسعون للتخلص من هذه الزيادة التى تسبب لهم الكثير من المشاكل الصحية والنفسية والمعنوية، ولذا يتبعون العديد من الأنظمة والحيل الغذائية للتخلص من السمنة، ولكن اليوم يحتفل الكثيرون برأس السنة احتفالاً بقدوم سنة الجديدة، وهناك الكثير من الأطعمة التى تعد خصيصًا لهذا اليوم، وجميعها مرتفعة السعرات الحرارية، فما هو الحل لتجنب زيادة الوزن أثناء الاحتفال برأس السنة؟.

وفى هذا السياق، تقول الدكتورة آمال فتحى استشارى السمنة والنحافة: "يعد اتباع الأنظمة الغذائية أثناء الاحتفالات أمرًا مستحيلاً ومرهقًا نظرًا لتواجد الكثير من الأطعمة التى نشتهيها ونريد تناولها، ولذا حال اتباع الأنظمة الغذائية يجب توخى الحذر وعدم الإسراف فى تناول هذه الأطعمة".

تقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض النصائح للحفاظ على وزنك من الزيادة أثناء احتفالك برأس السنة، ومنها:

1- التقليل من تناول الأطعمة المقلية أو الدسمة أو المعجنات.
>2- عدم الخلط بين الأطعمة والحلويات.
>3- تناول المقبلات كالترمس والذرة، وابتعد عن البطاطس المقلية.
>4- تناول قطع الفواكه المجففة اللوز والزبيب أو عين الجمل بدلاً من الحلويات التى تزيد الوزن.
>5- تناول الشاى الأخضر بدون السكر يحرق ويحد من زيادة الوزن.

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مصر 365

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