لموظفى شفتات الليل.. دراسة تحذر: قيادة السيارة بعد العمل يعرضكم للحوادث

حذرت مستشفى بريجهام آند ويمن الأمريكية، الموظفين الذين يعملون خلال النوبتجيات والشفتات الليلية من قيادة السيارة عقب الانتهاء من العمل لأنهم يكونون أكثر عرضة للحوادث أثناء قيادتهم السيارة أو الدراجة البخارية فى طريق عودتهم للمنزل.

وأكد الباحثون أن الموظفين يشعرون بالنعاس والإرهاق الشديد عقب الانتهاء من نوبة العمل الليلية ويقل تركيزهم وانتباههم، ولذلك ترتفع فرص الحوادث المرورية أثناء قيادة وسيلة المواصلات بأنفسهم.

وكشفت نتائج الدراسة عن أن 37.5% من السائقين الذين تعرضوا للحوادث المرورية كانوا يعملون ضمن نظام النوبتجيات الليلية قبل وقوع الحادث مباشرة وكما أكد أغلبيتهم أنهم كانوا يشعرون بالنعاس والحاجة الشديدة للنوم أثناء القيادة، وكما ثبت أيضًا أن ربع الساعة الأولى من قيادة وسيلة المواصلات هى التى شهدت أكبر قدر من النعاس وضعف الانتباه.

وأضاف الباحثون أن قيادة السيارة عقب انتهاء العمل ضمن النوبتجيات الليلية لا يختلف كثيرًا عن قيادة السيارة تحت تأثير الخمور، وكلاهما يساهم فى رفع فرص الحوادث المرورية.

ويأتى هذا فى الوقت الذى ينتظم فيه مئات الملايين من الأشخاص حول العالم فى العمل بنظام النوبتجيات الليلية، وهو ما يعد أمرًا خطيرًا خاصة أن الكثير منهم يضطر أن يقود سيارته أو دراجته البخارية بنفسه عقب الانتهاء من العمل.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة العلمية " Proceedings of the National Academy of Sciences" خلال شهر ديسمبر الجارى.