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للاحتفال برأس السنة.. تعرف على فوائد الديك الرومى وطريقة إعداده الصحية

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للاحتفال برأس السنة.. تعرف على فوائد الديك الرومى وطريقة إعداده الصحية للاحتفال برأس السنة.. تعرف على فوائد الديك الرومى وطريقة إعداده الصحية
الديك الرومى هو جوكر الموائد أثناء الاحتفال برأس السنة، كما أنه يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية التى يحظى بها الجسم بعد تناوله خاصة منطقة الصدر، وتختلف طرق إعداد على حسب الرغبة.
>فى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن لحم الديك الرومى له العديد من الفوائد المهمة لصحة الإنسان، لأنه يحتوى على نسبة عالية من الزنك والحديد والبوتاسيوم والفسفور وفيتامين "ب".

فوائد الديك الرومى
>تقدم أخصائية التغذية العلاجية، أهم الفوائد التى يحصل عليها الجسم بعد تناوله للديك الرومى، ومنها:
>1- الحد من زيادة الوزن لأنه منخفض السعرات الحرارية.
>2- مد الجسم بالنشاط والحيوية.
>3- يساهم فى شعورك بالسعادة.
>4- تخفيض مستوى الكولسترول فى الدم.
>5- تقوية أعصاب الجسم والجهاز العصبى.
>6- تقوية الجهاز المناعى والحد من الأمراض المناعية.
>7- ينصح بتناوله للمرأة أثناء فترة الحمل للحصول على فوائده العديدة.
>8- يخلصك من مشاكل عسر الهضم.
>9- علاج اضطرابات المعدة.
>طريقة إعداد الديك الرومى بشكل صحى
>تقدم أخصائية التغذية العلاجية، أفضل الطرق الصحية لإعداد الديك الرومى للاحتفال برأس السنة، وهى:
>المكونات:
>1- ديك رومى.
>2- ملعقة من الزبد.
>3- ملح وفلفل وكمون حسب الرغبة.
>4- ملعقتان من زيت زيتون.
>5- ملعقتان من صلصة الطماطم.
>6- بصلة مفرومة.
>طريقة الطهى:
>1- وضع الديك الرومى فى الملح والفلفل والبصل والكمون، ويترك لمدة ستة ساعات بالثلاجة حتى يتشرب التتبيلة، ثم يدهن بالزبدة والطماطم.
>2- يتم تغطية الديك الرومى بورق الألومنيوم، ويوضع فى الفرن فى درجة حرارة تبلغ 120 درجة مئوية لمدة 3 ساعات.
>3- بعد مرور الـ3 ساعات ينصح بإزالة الورق الألومنيوم، ثم يترك الديك فى الفرن مرة أخرى لمدة نصف ساعة، حتى يستكمل النضج.

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